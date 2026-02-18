Окупанти випустили балістичну ракету та 126 дронів: зафіксовано влучання на 14 локаціях

У ніч на 18 лютого російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 126 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 100 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. З 18:00 17 лютого противник завдав удару однією балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованої території АР Крим, а також застосував 126 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із них становили «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. У Повітряних силах закликали дотримуватися правил безпеки.