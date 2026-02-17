Російські підручники та гімн РФ: у Києві припинила роботу підпільна школа при монастирі УПЦ МП

На початку січня у Києві виявили підпільну школу, де дітей навчали російською мовою за радянськими підручниками. Наразі відомо, що нелегальний заклад освіти, який діяв при монастирі Української православної церкви московського патріархату “Голосіївська пустинь”, припинив роботу.

Про це повідомив представник Офісу мовної омбудсменки Ігор Спірідонов у проєкті “Вчися.Медіа”.

Так звана директорка школи публічно заявила, що діти більше не отримуватимуть той “освітній продукт”, який, на її думку, був корисним.

“Кожен оприлюднений факт у цій історії є вкрай тривожним: від використання недержавної мови в освітньому процесі до глорифікації держави-агресора, застосування забороненої символіки та навчання за підручниками 1960-х років, надрукованими російською мовою”, – зазначив Спірідонов.

Організатори підпільної школи відкрито заявляли, що навчають дітей не за стандартами Міністерства освіти і науки України, вважаючи їх такими, що нібито обмежують свободу громадян. Водночас діти формально були зараховані до приватного закладу освіти в Хотянівці за межами Києва, який декларує навчання українською мовою, але фактично навчалися на території Голосіївського монастиря. Щодо цього суб’єкта господарювання планують провести відповідні перевірки.

Нагадаємо, за даними журналістів, заклад у форматі “сімейного клубу” працював без ліцензії та фактично функціонував як повноцінна школа з навчальним днем і розкладом занять. Школярі цитували Єсеніна, співали російські пісні, дивилися російські фільми та “поважали Росію”. У школі навчалося понад 60 дітей – це учні з 1 по 9 клас. Їм викладали 16 вчителів.