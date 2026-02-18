Швеція назвала Росію головною військовою загрозою — звіт розвідки

Росія становить «серйозну і конкретну» загрозу безпеці Швеції та є основною військовою небезпекою для країни і НАТО. Про це йдеться у щорічному звіті шведської військової розвідки.

Як повідомляє Politico, у звіті Військової розвідувальної та безпекової служби Швеції зазначено, що Москва демонструє дедалі ризикованішу поведінку, яка може призвести до небезпечної ескалації. Серед прикладів названо порушення повітряного простору, диверсії та кібератаки в регіоні Балтійського моря.

У документі наголошується, що Росія є «первинною військовою загрозою для Швеції та НАТО», а її дії описані як «опортуністичні та агресивні».

Оцінка Стокгольма з’явилася після того, як Служба зовнішньої розвідки Естонії у своєму щорічному огляді назвала Росію «небезпечною попри її некомпетентність». Водночас естонська сторона застерегла від паніки та заявила, що не бачить ознак підготовки нападу на Естонію чи НАТО протягом наступного року, а також вважає такий сценарій малоймовірним у найближчій перспективі з огляду на посилення оборони Європи.

Під час брифінгу для журналістів, у якому брали участь представники Politico, високопосадовець НАТО також зазначив, що стримувальним фактором є сила Альянсу та віра сторін у дію статті 5 про колективну оборону, а також зобов’язання країн-членів збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП. За його словами, саме інвестиції в оборону не дозволяють Росії зважитися на подальшу агресію.

Водночас у звіті Естонії та в оцінці представника НАТО підкреслюється, що Росія суттєво наростила виробництво артилерії. За даними естонської розвідки, обсяги виробництва снарядів та іншого артилерійського озброєння зросли у 17 разів із початку повномасштабного вторгнення в Україну, що свідчить про збереження загрози навіть у разі досягнення миру. Представник НАТО також заявив, що після завершення війни Росія може в окремих сферах стати військово сильнішою, ніж була на її початку.