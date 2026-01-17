Прокремлівський політолог допустив ядерний удар РФ по Британії та Німеччині

Близький до Кремля російський політолог Сергій Караганов заявив, що Росія може завдати ядерних ударів по Великій Британії та Німеччині. За його словами, це може статися, якщо Європа й надалі перешкоджатиме укладенню «мирної угоди» щодо України.

Росія може завдати ядерних ударів по Великій Британії та Німеччині впродовж одного-двох років, якщо європейські країни продовжуватимуть підтримувати Україну та, за версією Москви, «блокувати мирну угоду». Про це заявив близький до Кремля російський політолог Сергій Караганов в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За словами Караганова, саме європейські держави він вважає головними відповідальними за продовження війни в Україні. У цьому контексті він назвав Велику Британію та Німеччину потенційними цілями можливого ядерного удару, який, за його твердженням, мав би стати «покаранням» для Європи.

Караганов також заявив, що подальша військова допомога Україні з боку європейських країн, на його думку, підштовхує ситуацію до небезпечної ескалації та підвищує ризик прямого протистояння між Росією і Заходом.