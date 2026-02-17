8 років жаху: На Хмельниччині 45-річного чоловіка судитимуть за сексуального насильства над дівчинкою

Прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка. Йому інкримінують щонайменше сім епізодів особливо тяжких злочинів: розпусні дії сексуального характеру та зґвалтування малолітньої особи.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за версією слідства, насильство почалося у 2017 році, коли потерпілій було лише 5 років, і тривало до її 13-річчя. Чоловік проживав разом з матір’ю дівчинки. Систематично вчиняв розпусні дії, а в 2020 та 2024–2025 роках, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

Після розриву стосунків з матір’ю він не припинив злочинів: запрошував дівчинку до себе додому під приводом спілкування зі спільним молодшим сином. Сину вмикав мультфільми, а щодо дівчинки продовжував сексуальне насильство.

Щоб змусити дитину мовчати, погрожував їй та її матері. Лише коли дівчинка наважилася розповісти про все, мати звернулася до поліції.

Обвинувачений зараз перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.