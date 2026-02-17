Атака дронів спричинила пожежу на Ільському НПЗ у Краснодарському краї

У Краснодарському краї місцева влада підтвердила атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод, унаслідок якої сталося займання на території підприємства. За офіційною інформацією, постраждалих у результаті інциденту немає.

Як повідомив оперативний штаб регіону, пошкодження отримав резервуар із нафтопродуктами, що спричинило пожежу площею близько 700 квадратних метрів.

До ліквідації загоряння залучено 72 людини та 21 одиницю техніки, зокрема фахівців МНС Росії по Краснодарському краю. Крім того, на місці події працює пожежний поїзд.

