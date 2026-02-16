Дощі, морози, ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, погода в Україні буде хмарною з проясненнями та значними температурними коливаннями між регіонами. У низці областей прогнозують опади й ожеледицю, що ускладнить ситуацію на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, уночі в Криму, а вдень у південних і південно-східних регіонах очікуються сніг та дощ, місцями з ожеледдю. На решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер переважно східний, швидкістю 5-10 м/с.

На дорогах країни, за винятком сходу та південного сходу, очікується ожеледиця. Водіям радять враховувати складні умови руху.

Температура повітря вночі становитиме -11…-6 °C, вдень -5…0 °C. У північних областях вночі прогнозують -19…-14 °C, вдень -10…-5 °C. На Закарпатті, півдні та південному сході вночі буде -6…-1 °C, вдень 0…+3 °C, а в Криму температура підвищиться до +7 °C.