        В Україні оголошена масштабна тривога

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 07:08
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Війська РФ здійснили пуски крилатих ракет, на всій території України оголошено повітряну тривогу.

        В Одесі через нічну російську атаку поранені дві людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

        «Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури й цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому – пошкоджено магазин і СТО. Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога», – зазначив Лисак.

        Тим часом, в одному з районів Дніпра, за словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, сталася пожежа, там пошкоджені адмінбудівля й авто. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

        Вночі в низці областей України оголосили повітряну тривогу через рух російських ударних безпілотників. Удосвіта 17 лютого тривога поширилася на всю територію України через ракетну атаку РФ.


