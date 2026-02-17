В Україні оголошена масштабна тривога

Війська РФ здійснили пуски крилатих ракет, на всій території України оголошено повітряну тривогу.

В Одесі через нічну російську атаку поранені дві людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури й цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому – пошкоджено магазин і СТО. Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога», – зазначив Лисак.

Тим часом, в одному з районів Дніпра, за словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, сталася пожежа, там пошкоджені адмінбудівля й авто. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Вночі в низці областей України оголосили повітряну тривогу через рух російських ударних безпілотників. Удосвіта 17 лютого тривога поширилася на всю територію України через ракетну атаку РФ.