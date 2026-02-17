        Події

        Двоє постраждалих і пожежі на кількох об’єктах: наслідки нічної атаки дронів на Одесу

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 08:12
        Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одесу постраждали двоє людей. Також зафіксовано пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури й виникнення кількох пожеж.

        За даними ДСНС, рятувальники одночасно працювали на різних локаціях: гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин, у двох продовольчих магазинах і гаражному кооперативі. Унаслідок пожеж знищено кілька автомобілів і пошкоджено сім гаражів.

        Крім того, уламками було пошкоджено квартиру на 22 поверсі багатоповерхового будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 20 мешканцям, серед яких одна дитина.

        2 людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу / Фото ДСНС

