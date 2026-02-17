Мирне врегулювання в Україні: російська делегація на чолі з Володимиром Мединським прибула до Женеви, повідомляють російські ЗМІ.

Про те, що переговори з російської сторони цього разу очолить помічник президента Володимир Мединський, стало відомо минулого тижня. Вчора прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив необхідність цього тим, що в Женеві буде обговорюватися більш широке коло тем, включаючи питання про контроль територій.

Начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков, який очолював російську делегацію під час попередніх раундів тристоронніх переговорів, також братиме участь у зустрічі.

Як повідомляє держагентство ТАСС, переліт з Москви до Женеви зайняв дев’ять годин. Літаку делегації довелося облітати «недружні країни». Італія надала свій повітряний простір для прольоту на територію Швейцарії.