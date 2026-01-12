Одеського педофіла засуджено до довічного позбавлення волі

В Одесі завершився судовий процес, який тривав понад 4,5 роки: 56-річного педофіла визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі, максимального покарання, передбаченого законом.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, судом доведено 26 епізодів злочинів проти статевої свободи.

Реклама

Реклама

Упродовж 2018-2021 років його жертвами стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

Злочинець цілеспрямовано входив у довіру дітей, представлявся працівником правоохоронних органів, шантажував, а потім, користуючись їхньою вразливістю, вчиняв сексуальне насильство.

Прокурори повністю довели його провину. Суд підтримав позицію обвинувачення.

Відомості про засудженого буде внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.