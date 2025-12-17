На Київщині затримали 30-річного чоловіка за розбещення дітей через Telegram

Слідчі ГУНП в Київській області затримали 30-річного жителя Козина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дітей через інтернет. Чоловік видавав себе за дівчинку чи хлопчика в чатах знайомств Telegram, входив у довіру до дітей та примушував їх до дій сексуального характеру на камеру.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов на платформі X.

Справа стала відомою завдяки повідомленню від Національного центрального бюро Інтерполу Ізраїлю. Мати восьмирічної дівчинки звернулася до поліції після того, як знайшла в телефоні дитини листування та відео, де донька виконувала сексуальні дії за вказівками “подруги”. Номер співрозмовниці був зареєстрований в Україні.

Кіберполіцейські та слідчі швидко встановили особу підозрюваного. Під час обшуку в його будинку вилучили комп’ютер з великою кількістю матеріалів дитячої порнографії, а в телефоні – листування з щонайменше десятьма неповнолітніми жертвами.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за статтями, пов’язаними з отриманням доступу до дитячої порнографії та її зберіганням. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, перший контакт з восьмирічною дівчинкою з Ізраїлю відбувся в популярній онлайн-грі для дітей, після чого спілкування продовжилося в приватному чаті.

Поліція закликає батьків встановлювати контроль на гаджетах дітей, дотримуватися вікових обмежень ігор та підтримувати відкриті стосунки з дітьми для запобігання подібним випадкам.