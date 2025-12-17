Сьогодні Путін виступив на колегії Міноборони. Його промова була насичена словами і виразами в стилі Дмитра Медведєва: «підсвинки», «наші війська стали войованими» тощо.

Нічого нового не скажу, але це важливо. Після розвалу СРСР ми хотіли стати рівноправною частиною західної сім’ї, але нас продовжували все сильніше піддавлювати. Забезпечували грошима терористів і сепаратистів. Деструктивно впливали на внутрішню політику. Подивіться на Югославію — розірвали! В кінцевому рахунку влаштували державний переворот в Україні. А потім почали придушувати південний схід силою. Це деструктивні сили розв’язали війну, а ми намагаємося її припинити.

У попередній адміністрації США вважали, що Росію зруйнують і розвалять. А європейські підсвинки включилися в надії поживитися, повернути собі щось, що було втрачено в колишні історичні періоди. Всі ці спроби повністю провалилися. Ми продемонстрували стійкість. Росія повернула собі повний суверенітет. Війська стали зовсім іншими, войованими. Але ми готові вести переговори і вирішувати всі проблеми мирним шляхом.

