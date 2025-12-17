        Суспільство

        Під Одесою у будинку вибухнув бойлер: житло зруйновано вщент

        Галина Шподарева
        17 Грудня 2025 14:19
        Зруйнований внаслідок вибуху бойлера будинок на Одещині / Фото: ДСНС
        Зруйнований внаслідок вибуху бойлера будинок на Одещині / Фото: ДСНС

        Сьогодні вдень, 17 грудня, у селі Розселенець в Одеського району пролунав вибух, який вщент знищив приватний будинок.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        Унаслідок аварійної роботи електричного бойлера стався вибух, у результаті якого було зруйновано житловий будинок.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        У ДСНС нагадують, про необхідність дотримання правил безпеки користування електроприладами в умовах частих відключень електроенергії:

        • завжди вимикайте електроприлади з мережі під час відсутності світла;
        • не залишайте бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненими без нагляду;
        • регулярно перевіряйте справність електрообладнання та проводки.
        Будинок після вибуху бойлера на Одещині / Фото: ДСНС

