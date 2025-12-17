Під Одесою у будинку вибухнув бойлер: житло зруйновано вщент

Сьогодні вдень, 17 грудня, у селі Розселенець в Одеського району пролунав вибух, який вщент знищив приватний будинок.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.
Унаслідок аварійної роботи електричного бойлера стався вибух, у результаті якого було зруйновано житловий будинок.
Інформація про постраждалих не надходила.
У ДСНС нагадують, про необхідність дотримання правил безпеки користування електроприладами в умовах частих відключень електроенергії:
- завжди вимикайте електроприлади з мережі під час відсутності світла;
- не залишайте бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненими без нагляду;
- регулярно перевіряйте справність електрообладнання та проводки.