У Південній Африці раптово померла врятована на Харківщині левиця

У Південній Африці в реабілітаційному центрі померла левиця Василина, яку врятували у передмісті Харкова у 2022 році. Тварину кинули напризволяще власники, які виїхали з населеного пункту на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в UAnimals.

Повідомлення про те, що у Пісочині вулицями гуляє лев, надійшло правоохоронцям. Восьмимісячне левеня втекло з дачного кооперативу. Після п’яти годин спроб левицю вдалося піймати. UAnimals і Центр порятунку диких тварин тимчасово передали Василину на реабілітацію до Центру Наталії Попової.

Згодом благодійний фонд Four Paws евакуював Василину до Нідерландів у реабілітаційний центр Felida Big Cat Sanctuary.

“Там Василина і познайомилася із левом Ніколою – ще малим його знайшли на вулицях Чорногорії. Вони подружилися”, – розповіли волонтери.

У квітні 2024 року Василина та Нікола оселилися у реабцентрі для врятованих із неволі тварин у Південній Африці, який волонтери назвали одним з найкращих місць для врятованих диких котів.

“Лев і левиця жили в одному просторому вольєрі і майже весь час були разом. У FourPaws кажуть, що Василина померла раптово – одного разу не прокинулась. Не було ніяких ознак, що вона почувається погано. Наразі у центрі LIONSROCK посилено піклуються про Ніколу, якому буде непросто пережити втрату левиці”, – йдеться в повідомленні.