Українські вчителі на ТОТ ризикують залишитися без зарплат, — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вимагають від вчителів виконувати пропагандистські вимоги окупаційної влади. У разі відмови педагогом загрожує втрата премій або навіть роботи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, українські вчителі, які опинилися в тимчасовій окупації. стикаються з серйозними проблемами з виплатами зарплат: затримки стали системними, а надбавки скорочують або виплачують вибірково.

Реклама

Реклама

“Часто зарплата прив’язана до участі у пропагандистських заходах або виконання програм, які нав’язує окупаційна влада. Вчителі, які відмовляються, ризикують залишитися без премій або взагалі змушені звільнятися”, — йдеться в повідомленні.

В окупаційних адміністраціях називають це “вирівнюванням зарплат” та інтеграцією освітньої системи в російські стандарти. На практиці доходи педагогів стають непередбачуваними, а різниця в оплаті навіть у сусідніх школах може бути суттєвою. При цьому інфляція та зростання цін на продукти й товари першої потреби ще більше знижують реальний рівень життя вчителів.

Аналітики вважають ситуацію, яка склалася, наслідком системного недофінансування та байдужого ставлення окупаційної влади до освіти.

“Публічні заяви про “складну спадщину” та майбутні реформи лише прикривають відсутність реальної політики підтримки педагогів. У результаті на ТОТ формується критичний кадровий вакуум в освіті: професійні вчителі залишають школи, а ті, хто залишається, працюють у режимі виживання”, — зазначають в ЦНС.

У ЦНС прогнозують, що за відсутності системних рішень ситуація з зарплатами вчителів і надалі погіршуватиметься, а освіта на ТОТ остаточно перетворюватиметься з суспільного блага на механізм тиску та виживання.