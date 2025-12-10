У Росії узаконили експропріацію житла українців на тимчасово окупованих територіях

Держдума РФ остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на тимчасово окупованих територіях України “безгосподарними” та конфісковувати житло.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

“Експропріація триватиме до 2030 року. Це “політичний дедлайн” — завершення п’ятого терміну Путіна. Попри те, що практика “віджиму” житла через фіктивну “безгосподарність” існувала на ТОТ давно, тепер Кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники в московських кабінетах”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Чітких критеріїв житла, що підлягає експропріації, немає, їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації, що відкриває шлях до масового привласнення нерухомості. Фактично це означає, що будь-яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити “нічийним”. Як зазначають у ЦПД, без житла також можуть залишитися і люди, які залишилися в окупації.

Вилучене житло передаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, яких завозять з РФ.

“Росія узаконила мародерство на ТОТ. Тобто відбувається цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням”, — пояснили у ЦПД.