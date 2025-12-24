Війська РФ закріпилися та утримують позиції на півдні Грабовського на Сумщині

Російські військові закріпилися в південній частині прикордонного селища Грабовське Сумської області. Подальше просування підрозділів РФ на цій ділянці заблоковане Силами оборони України.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в телеефірі.

За його словами, окупанти також намагалися захопити Грабовське з подальшим просуванням у напрямку Рясного, однак ці наміри були зірвані.

Речник зазначив, що бої в межах населеного пункту тривають, проте російські підрозділи не можуть просунутися далі. За оцінкою ЗСУ, у селищі перебуває близько сотні військовослужбовців РФ, які є підготовленими бійцями мотострілецької бригади.

“Сказати, що там назріває якась стратегічна операція – поки що буде зарано. Це більше схоже на якусь конкретну одиничну операцію, яка проводилась задля якоїсь інформаційної чи політичної мети”, – вважає Трегубов.

Трегубов також звернув увагу, що ситуація у прикордонному селищі ускладнилася через дії російських військових, пов’язані з незаконним вивезенням цивільних.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня російські війська перетнули державний кордон у районі Грабовського та примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих жителів, переважно людей похилого віку, які раніше письмово відмовилися від евакуації. У ЗСУ підтвердили факт перетину кордону й викрадення цивільних, зазначивши, що під тиском противника українські підрозділи були змушені відійти з окремих позицій.