        Суспільство

        Війська РФ закріпилися та утримують позиції на півдні Грабовського на Сумщині

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 21:38
        читать на русском →
        Селище Грабовське на мапі на DeepState / Скриншот
        Селище Грабовське на мапі на DeepState / Скриншот

        Російські військові закріпилися в південній частині прикордонного селища Грабовське Сумської області. Подальше просування підрозділів РФ на цій ділянці заблоковане Силами оборони України.

        Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в телеефірі.

        За його словами, окупанти також намагалися захопити Грабовське з подальшим просуванням у напрямку Рясного, однак ці наміри були зірвані.

        Реклама
        Реклама

        Речник зазначив, що бої в межах населеного пункту тривають, проте російські підрозділи не можуть просунутися далі. За оцінкою ЗСУ, у селищі перебуває близько сотні військовослужбовців РФ, які є підготовленими бійцями мотострілецької бригади.

        “Сказати, що там назріває якась стратегічна операція – поки що буде зарано. Це більше схоже на якусь конкретну одиничну операцію, яка проводилась задля якоїсь інформаційної чи політичної мети”, – вважає Трегубов.

        Трегубов також звернув увагу, що ситуація у прикордонному селищі ускладнилася через дії російських військових, пов’язані з незаконним вивезенням цивільних.

        Нагадаємо, ввечері 20 грудня російські війська перетнули державний кордон у районі Грабовського та примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих жителів, переважно людей похилого віку, які раніше письмово відмовилися від евакуації. У ЗСУ підтвердили факт перетину кордону й викрадення цивільних, зазначивши, що під тиском противника українські підрозділи були змушені відійти з окремих позицій.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини