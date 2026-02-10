20-річний оператор БПЛА із ССО “Криг”: “Під час ворожого штурму палили БМП і БТР”

Соціальна реклама

Історія бійця 6-го полку Сил спеціальних операцій: про вибір у 18 років, FPV-перегони «Дикі дрони» та бойовий досвід

Вакансія оператора БПЛА у Силах спеціальних операцій ЗСУ останнім часом набула неабиякої популярності. Молоді люди цікавляться контрактом у ССО, програмами навчання, можливістю працювати із сучасною технікою і реально впливати на хід бойових дій.

20-річний оператор БПЛА 6-го окремого полку ССО «Рейнджер» на псевдо «Криг» прийшов у військо свідомо, обрав технічний напрям і вже встиг проявити себе не лише на фронті, а й на традиційних змаганнях серед військових «Дикі дрони», де став призером у категорії FPV. Ми поговорили із бійцем про шлях у ССО, реалії контракту та бойову роботу.

– Друже, поділись, як ти прийшов до рішення піти саме в Сили спеціальних операцій? Не лякала їхня статутність?

– Це не було спонтанним рішенням. Я із самого початку розумів, що якщо й іти в армію, то туди, де від тебе реально залежить результат. Спочатку, як і багато хто, дивився у бік штурмових підрозділів – це зрозуміло, там максимальна концентрація дії. Але з часом я усвідомив, що мої сильні сторони – це техніка, логіка, робота із системами, а не просто фізика.

Почав цікавитися безпілотною авіацією, дивитися, як працюють дрони на війні, і усвідомив: це один із ключових напрямів сучасних бойових дій. Далі був сайт пошуку роботи, центр рекрутингу, спілкування, відбір – і так я потрапив у ССО, у підрозділ БПЛА. 6-й полк для мене – перший, і я дуже радий, що почав саме тут. Де з перших днів дають відчути, що ти не «один з», а частина складної та ефективної команди.

– А як рідні відреагували на твоє рішення піти в армію?

– Тоді мені тільки виповнилося 18… Батьки, звісно, переживали. Але підтримали. У нас взагалі родина військова: батько та брат – в авіації, тому відповідна атмосфера у нашому колі була завжди. Друзі теж побажали вдачі.

– Багато цивільних досі уявляють роботу оператора дронів як щось на кшталт комп’ютерної гри. Наскільки це далеко від реальності?

–Це, напевно, найпоширеніший і найшкідливіший міф. Так, ти сидиш за пультом і дивишся в екран, але на цьому схожість із грою закінчується. У реальності за цим екраном – живі люди, бойові завдання, ризики й наслідки.

Оператор БПЛА – це про терпіння, концентрацію і відповідальність. Іноді ти можеш кілька годин просто спостерігати, аналізувати, чекати. А потім за лічені хвилини потрібно ухвалити рішення, яке вплине на перебіг операції або врятує комусь життя. У ССО цьому вчать дуже жорстко: емоції залишаєш за межами роботи, працюєш холодно і чітко.

– Наприкінці минулого року в Кам’янці-Подільському ти став призером змагань «Дикі дрони» у категорії FPV. Як з’явилася ідея брати участь у подібних заходах?

– «Дикі дрони» – це не просто про спорт чи тусовку. Там збираються люди, які живуть дронами: військові, спортсмени, інженери, розробники. Було кілька категорій – FPV, Mavic і так звана «вампірська», з окремими специфічними завданнями. Змагання викликали чималий інтерес у молоді й велику зацікавленість в медіа: до Хмельниччини приїхали журналісти з Німеччини, Іспанії, Литви…

Гонки FPV, де я взяв участь, – це індивідуальні перегони, де одночасно стартують чотири пілоти. Траса одна, умови однакові, і все вирішуєш ти: швидкість, точність, нерви. У півфіналі та фіналі залишаються тільки найстабільніші. Це дуже жорсткий формат, який ідеально тренує роботу під тиском. Для військового це безцінний досвід.

– Тобто там важлива не лише швидкість?

– Так. Якщо просто «тиснути газ», далеко не заїдеш. Організатори спеціально ускладнюють трасу: вузькі ворота, елементи, де треба пройти міліметр у міліметр, завдання на ураження мішеней. У якийсь момент ти ловиш себе на думці, що це дуже нагадує бойову роботу – коли швидкість важлива, але помилка коштує дорого.

І ще. На трасі ти сам. Але все, що відбувається до старту і після – це командна робота. Хтось допомагає з налаштуваннями, хтось слідкує за батареями, частотами, технікою. У ССО це взагалі базовий принцип: одинаків немає. Оператор дрона – це частина екіпажу, де кожен знає свою роль.

– У таких умовах що важливіше – азарт чи робоча звичка?

– Азарт завжди є – ти живеш цими секундами. Але перемагає той, хто вміє його контролювати. Я бачив, як сильні пілоти «перегорали» через емоції. А хтось летів спокійно, без різких рухів – і вигравав.

– У полку похвалили за бронзовий результат?

– Так, привітали побратими, командир підрозділу. Було приємно, колеги відреагували без зайвого пафосу, але тепло.

– Пам’ятаєш свій перший бойовий виліт?

–Дуже добре. Усе відбулося дуже швидко, але водночас – ніби в уповільненій зйомці. Ми зафіксували рух противника – кілька окупантів намагалися переправитися через річку. «Мавік» піднявся в повітря, щоб встигнути перехопити їх ще на відкритій місцевості. Але поки долетіли – минуло якихось сім-вісім хвилин – ті вже встигли переплисти й сховалися під згорілою машиною.

На висоті близько п’яти метрів дрон фактично перестає коригуватися – летить за інерцією. У цей момент, зізнаюсь, почали тремтіти пальці – потрібно було точно вивести апарат у ціль. Удар відбувся, але детонації, на жаль, не сталося. На мою прем’єру припала така рідкісна ситуація. Не поталанило…

Утім, далі стало вже не до емоцій: цілі почали з’являтися одна за одною. Вперше відпрацювали по техніці: били по БМП, по бронетранспортерах, добивали вже підбиті машини. Довелося побачити справжній механізований штурм: колона із 12-ти машин пішла вперед, й один із БТРів прорвався трохи далі. Але ми його наздогнали і підбили – оце було по-справжньому круто.

– Які якості потрібні людині, яка розглядає для себе контракт оператора БПЛА в ССО?

– Спокій, витривалість, уміння працювати в команді і дотримуватися дисципліни. Техніку можна вивчити, але характер – це фундамент.

– Скільки часу потрібно, щоб стати повноцінним оператором?

– Ми набивали «шишки», багато вчилися самотужки, допомагали одне одному. У нас були люди з досвідом, вони підказували. Базу можна опанувати за кілька місяців, а досвід приходить з практикою: ротації, виліти, змагання – все це робить тебе професіоналом.

Скажу відверто про три мотиваційні моменти особисто для мене. По-перше, працювати з БПЛА – це цікаво і сучасно. По-друге, тут є команда і можливість рости. І по-третє, ти робиш корисну, інколи життєво важливу роботу.

