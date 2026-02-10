Українська шорт-трекістка встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026

На Олімпіаді-2026 українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко пробігла дистанцію 500 м за 43.337 секунди й встановила національний рекорд.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Попередній національний рекорд на цій дистанції у жіночому шорт-треку складав 43.5 секунди. Водночас подолати кваліфікацію Сидьорко не змогла — фінішувала останньою у своєму забігу.

10 лютого, у четвертий день XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, представники збірної України беруть участь у змаганнях із лижних гонок, шорт-треку, біатлону, фігурного катання та санного спорту.

У лижних гонках (спринт класичним стилем, кваліфікація) о 10:15 виступали жінки: Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль і Єлизавета Нопрієнко. О 10:55 у чоловічій кваліфікації стартували Олександр Лісогор і Дмитро Драгун.

У шорт-треку на дистанції 500 метрів (кваліфікація) о 11:30 у шостому заїзді змагалася Єлизавета Сидьорко.

У біатлоні (індивідуальна гонка) о 14:30 серед чоловіків виступлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

У фігурному катанні (коротка програма) о 19:30 у чоловічих змаганнях братиме участь Кирило Марсак.

У санному спорті (одномісні сани) о 18:00 відбудеться третій заїзд у жінок за участі Юліанни Туницької та Олени Смаги. Четвертий заїзд запланований на 19:35 і формуватиметься за результатами третього.