        Українська шорт-трекістка встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 12:29
        Єлизавета Сидьорко / Фото: instagram.com/yelyzavetasydorko
        На Олімпіаді-2026 українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко пробігла дистанцію 500 м за 43.337 секунди й встановила національний рекорд.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Попередній національний рекорд на цій дистанції у жіночому шорт-треку складав 43.5 секунди. Водночас подолати кваліфікацію Сидьорко не змогла — фінішувала останньою у своєму забігу.

        10 лютого, у четвертий день XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, представники збірної України беруть участь у змаганнях із лижних гонок, шорт-треку, біатлону, фігурного катання та санного спорту.

        У лижних гонках (спринт класичним стилем, кваліфікація) о 10:15 виступали жінки: Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль і Єлизавета Нопрієнко. О 10:55 у чоловічій кваліфікації стартували Олександр Лісогор і Дмитро Драгун.

        У шорт-треку на дистанції 500 метрів (кваліфікація) о 11:30 у шостому заїзді змагалася Єлизавета Сидьорко.

        У біатлоні (індивідуальна гонка) о 14:30 серед чоловіків виступлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

        У фігурному катанні (коротка програма) о 19:30 у чоловічих змаганнях братиме участь Кирило Марсак.

        У санному спорті (одномісні сани) о 18:00 відбудеться третій заїзд у жінок за участі Юліанни Туницької та Олени Смаги. Четвертий заїзд запланований на 19:35 і формуватиметься за результатами третього.


