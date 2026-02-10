Politico: У Брюсселі готують план з п’яти пунктів для вступу України до ЄС до 2027 року

Європейський Союз обговорює безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство вже найближчими роками. У Брюсселі розглядають поетапний сценарій вступу до 2027 року та визначили п’ять ключових кроків його реалізації.

Про це пише Politico.

За даними джерел серед посадовців і дипломатів, ЄС розробляє ідею, що передбачає надання Україні місця за столом блоку ще до завершення всіх реформ, необхідних для повноправного членства. Такий підхід означав би суттєву зміну традиційної процедури розширення Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості фіксації конкретної дати вступу: “Саме тому ми кажемо: назвіть дату. Чому конкретна дата? Тому що дату підпишуть Україна, Європа, США і Росія”.

Один із варіантів, який обговорюється в ЄС, отримав неофіційну назву “зворотне розширення” — коли країна приєднується до блоку на початку виконання критеріїв, а повний обсяг прав і обов’язків отримує поступово. У Брюсселі вважають, що це дасть Києву час завершити реформи демократичних інституцій, судової та політичної системи та водночас збереже його стратегічний курс на Захід.

Водночас серед держав ЄС немає повної єдності щодо такої моделі. Зокрема, Німеччина остерігається створення кількох рівнів членства, тоді як головною політичною перешкодою залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України.

Серед можливих шляхів розблокування процесу розглядають результати виборів в Угорщині, вплив США, зокрема президента Дональда Трампа, а також крайній варіант — застосування механізмів ЄС, що можуть призвести до обмеження права голосу Будапешта.

П’ять кроків, які, за даними Politico, розглядають у ЄС для можливого вступу України: