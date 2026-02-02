У ЄС порахували, скільки разів за 100 років Росія нападала на інші країни

На Україну чиниться значний тиск із вимогою піти на “дуже важкі поступки” заради завершення війни. Про це сказала глава дипломатії ЄС Кая Каллас 2 лютого під час конференції з безпеки в Осло.

Відео опублікував Норвезький атлантичний комітет в YouTube.

За словами глави дипломатії ЄС, нині в Брюсселі спостерігають, як на українців посилюється тиск, аби вони погодилися на серйозні компроміси, оскільки прагнуть припинення війни. Водночас, наголосила Каллас, це відвертає увагу від суті проблеми.

Реклама

Реклама

“Це затуманює картину того, у чому насправді полягає проблема. Якщо подумати, то за останні 100 років Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них – по три-чотири рази, і жодна із цих країн ніколи не нападала на Росію”, – наголосила вона.

Саме тому, за словами Каллас ключовим є питання, як Європейський союз може гарантувати, що війна, розв’язана Росією проти України, не пошириться на інші країни.

Глава дипломатії ЄС підкреслила, що для цього необхідно змусити Росію піти на поступки, зокрема щодо обмеження її військового бюджету, чисельності та спроможностей армії, а також контролю над ядерним арсеналом РФ.