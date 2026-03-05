        Події

        На Хмельниччині під час пожежі у будинку загинули жінка та троє дітей

        Віктор Алєксєєв
        5 Березня 2026 13:03
        читать на русском →

        У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області під час пожежі в житловому будинку загинули четверо людей, серед них троє дітей. Трагедія сталася пізно ввечері 4 березня.

        Як повідомили у ДСНС, у будинку перебували жінка та четверо дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.

        Під час гасіння надзвичайники виявили тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її сина 2019 року народження та двох дівчаток 2020 і 2022 років народження.

        Реклама
        Реклама

        З будинку змогла врятуватися дівчинка 2018 року народження.

        Пожежа у Шепетівському районі забрала життя матері та трьох малолітніх дітей / Фото ДСНС

        Причину пожежі встановлюють. Обставини події з’ясовують правоохоронці.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини