На Хмельниччині під час пожежі у будинку загинули жінка та троє дітей

У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області під час пожежі в житловому будинку загинули четверо людей, серед них троє дітей. Трагедія сталася пізно ввечері 4 березня.

Як повідомили у ДСНС, у будинку перебували жінка та четверо дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.

Під час гасіння надзвичайники виявили тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її сина 2019 року народження та двох дівчаток 2020 і 2022 років народження.

Реклама

Реклама

З будинку змогла врятуватися дівчинка 2018 року народження.

Пожежа у Шепетівському районі забрала життя матері та трьох малолітніх дітей / Фото ДСНС

Причину пожежі встановлюють. Обставини події з’ясовують правоохоронці.