На Хмельниччині під час пожежі у будинку загинули жінка та троє дітей

У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області під час пожежі в житловому будинку загинули четверо людей, серед них троє дітей. Трагедія сталася пізно ввечері 4 березня.
Як повідомили у ДСНС, у будинку перебували жінка та четверо дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.
Під час гасіння надзвичайники виявили тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її сина 2019 року народження та двох дівчаток 2020 і 2022 років народження.
З будинку змогла врятуватися дівчинка 2018 року народження.
Причину пожежі встановлюють. Обставини події з’ясовують правоохоронці.