Через нічні атаки РФ на Чугуївщині постраждали 12 людей, серед них неповнолітня

Унаслідок російських атак безпілотниками по населених пунктах Чугуївського району Харківської області постраждали 12 людей, серед яких неповнолітня. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, уночі російські війська атакували район безпілотниками, попередньо типу «Герань-2». Близько 23:00 4 березня у селі Новопокровка дрон влучив у землю поблизу багатоквартирного будинку.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління житлових будинків та дев’ять автомобілів. Поранення отримали двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Ще п’ятеро людей — чоловік і чотири жінки — зазнали гострої реакції на стрес.

Близько 00:30 5 березня безпілотник вдарив по господарчій будівлі у селі Кам’яна Яруга. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна мешканка — 68-річна жінка — зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.