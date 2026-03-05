        Події

        Росіяни вночі атакували узбережжя Одещини — спалахнула пожежа на базі відпочинку

        Віктор Алєксєєв
        5 Березня 2026 08:03

        Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Одещині. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району, повідомили у ДСНС.

        Унаслідок обстрілу загорілася територія недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на площі близько 250 квадратних метрів.

        Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на більшу територію.

        Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля, також понівечено транспортні засоби.

        За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

        Рятувальники ліквідували пожежу після нічного удару по Білгород-Дністровському району / Фото ДСНС

