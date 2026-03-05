Росіяни вночі атакували узбережжя Одещини — спалахнула пожежа на базі відпочинку

За добу РФ втратила ще 900 військових і майже 2 тисячі дронів — Генштаб

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на більшу територію.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Одещині. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району, повідомили у ДСНС.