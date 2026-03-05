Росіяни вночі атакували узбережжя Одещини — спалахнула пожежа на базі відпочинку

Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Одещині. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району, повідомили у ДСНС.
Унаслідок обстрілу загорілася територія недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на площі близько 250 квадратних метрів.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на більшу територію.
Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля, також понівечено транспортні засоби.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.