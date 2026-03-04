В Одесі патрульні врятували чоловіка від падіння з багатоповерхівки: відео

Одеські патрульні врятували чоловіка, який сидів на підвіконні багатоповерхівки, чим налякав сусідів. До операції також залучили рятувальників та медиків.
Про це повідомили в УПП Одеської області.
“На лінію 102 надійшло повідомлення про небезпечну ситуацію на вулиці Академіка Заболотного. Заявник повідомив, що в багатоквартирному будинку чоловік має намір вчинити непоправне”, – розповіли патрульні.
Патрульні прибули за вказаною адресою. Двері до помешкання були зачинені, тому інспектори викликали на допомогу рятувальників та медиків.
Після того як рятувальники відчинили двері, правоохоронці зайшли до помешкання. У кімнаті гучно лунала музика, тому патрульні непомітно підібралися до чоловіка та зняли його з підвіконня.
Врятованого передали медикам для надання необхідної допомоги.