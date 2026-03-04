США втратили військової техніки на майже 2 млрд доларів за чотири дні атак на Іран

За перші чотири дні атак США по Ірану втрати американської військової техніки оцінюють приблизно у 2 мільярди доларів. Основні збитки пов’язані з ураженням систем ППО, авіації та інфраструктури на військових об’єктах у регіоні.

Про це пише Anadolu Ajansı.

За оцінками та даними з відкритих джерел, від початку атак США та Ізраїлю 28 лютого загальні збитки, завдані Іраном американській військовій присутності в регіоні, досягли 1,902 мільярда доларів.

Реклама

Реклама

У перший день атаки США на Іран їхня вартість оцінюється приблизно у 779 мільйонів доларів.

Основну частину збитків становить ураження іранською ракетною атакою системи раннього попередження AN/FPS-132, розташованої на авіабазі Ель-Удейд у Катарі. Вартість цієї системи оцінюється приблизно у 1,1 мільярда доларів.

Заміна трьох винищувачів F-15E Strike Eagle, які були збиті системами протиповітряної оборони Кувейту внаслідок “дружнього вогню”, коштуватиме приблизно 282 мільйони доларів.

Під час атаки Ірану на штаб-квартиру П’ятого флоту ВМС США в столиці Бахрейну Манамі були пошкоджені два супутникові комунікаційні термінали та інші великі споруди. Вартість кожного з уражених терміналів типу AN/GSC-52B становить приблизно 20 мільйонів доларів.

Згідно із супутниковими знімками з відкритих джерел, під час атак також було знищено радарний компонент AN/TPY-2 системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), що належить армії США та розміщений в Об’єднаних Арабських Еміратах. Його вартість оцінюється приблизно у 500 мільйонів доларів.

Після початку атак США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран завдав ударів по семи різних американських військових об’єктах на Близькому Сході. Серед них — штаб-квартира П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні, база Camp Arifjan у Кувейті, авіабаза Ali al-Salem і база Camp Buehring, база Ербіль в Іраку, порт Джебель-Алі в ОАЕ та авіабаза Ель-Удейд у Катарі.

На супутникових знімках з відкритих джерел видно, що після атаки Ірану на авіабазі Ali al-Salem у Кувейті в деяких місцях обвалилися дахи. Під час атак на базу Camp Arifjan загинули шестеро американських військових.

На відео, яке, за повідомленнями, було зняте на базі Camp Buehring, зафіксовано момент, коли безпілотний літальний апарат пролетів над об’єктом і вибухнув поблизу бази.

Зображення та фотографії, підтверджені американською газетою New York Times, показують, що Іран неодноразово атакував військовий об’єкт, де розміщені сили США, на території міжнародного аеропорту Ербіль в Іраку. На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що чотири споруди на базі були пошкоджені або повністю зруйновані.

На супутникових знімках порту Джебель-Алі в ОАЕ видно, що з будівлі в зоні відпочинку, яку використовує ВМС США, піднімався дим.

Крім військових баз, цілями іранських ударів у відповідь стали дипломатичні представництва США в Саудівській Аравії, Кувейті та ОАЕ.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, два безпілотники влучили у комплекс американського посольства в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У заяві Міністерства оборони Саудівської Аравії зазначено, що на території комплексу виникла “обмежена пожежа та незначні матеріальні пошкодження”.

Газета Washington Post повідомляла, що під час атаки було уражено також офіс Центрального розвідувального управління США, розташований у посольському комплексі.

Посольство США в Кувейті також стало ціллю ударів безпілотників і ракет. У заяві дипмісії повідомили, що діяльність призупинена “до подальшого повідомлення”, а персонал, який не є критично необхідним, і членів їхніх сімей евакуювали.

Генеральне консульство США в місті Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах також стало ціллю іранського безпілотника. Після влучання в парковку біля будівлі консульства виникла пожежа, яку швидко взяли під контроль. Повідомляється, що на території комплексу є пошкодження, однак масштабних руйнувань не зафіксовано.

Ізраїль і США 28 лютого розпочали військову атаку проти Ірану під час переговорів між Тегераном і Вашингтоном. Іран у відповідь завдав ударів не лише по Ізраїлю, а й по цілях у країнах регіону, де розміщені американські бази, зокрема в Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні.

Унаслідок атак США та Ізраїлю загинули іранський лідер аятола Алі Хаменеї та багато високопосадовців. Іранський Червоний Півмісяць повідомив, що внаслідок цих атак загинули 787 людей.