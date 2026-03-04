Фіктивна спадщина: суддю та адвокатів підозрюють у заволодінні квартирою померлої киянки

Кіберполіція спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань викрила схему незаконного переоформлення квартири померлої мешканки Києва на підставну особу. Серед підозрюваних — суддя одного з районних судів Київської області та адвокати.

За даними слідства, після смерті власниці житла голова житлово-будівельного кооперативу вирішив заволодіти її нерухомістю. Для цього він залучив адвокатів і підставну особу, яка звернулася до суду з вимогою визнати за нею право на спадщину.

Кіберполіція викрила схему з квартирою померлої киянки за участю судді та адвокатів / Фото: Нацполіція

Слідство встановило, що суддя, знаючи про незаконність вимог, вступив у змову з учасниками схеми та ухвалив рішення на користь фіктивного «спадкоємця». Це дало змогу внести відповідні дані до Єдиного реєстру судових рішень і зареєструвати право власності на квартиру.

Після переоформлення нерухомість продали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, чорнові записи та матеріали судових справ, які використовувалися у схемі.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства в особливо великих розмірах, службового підроблення, умисного внесення неправдивих відомостей до судової інформаційної системи та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до інших подібних злочинів.