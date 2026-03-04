$1,2 млрд готівкою: сервіси Speedtest і Downdetector продають новому власнику

Компанія Ziff Davis домовилася продати свій підрозділ Connectivity, до якого входять популярний сервіс тестування швидкості інтернету Speedtest від Ookla та сервіс відстеження збоїв Downdetector, компанії Accenture за 1,2 млрд доларів готівкою. Про це повідомляє Reuters.

До угоди також входять компанії Ekahau та RootMetrics. Очікується, що продаж дозволить Ziff Davis зосередитися на розвитку своїх медіапроєктів, зокрема сайтів IGN, Mashable, Everyday Health та сервісу iBuyNewCar.

Після оголошення про угоду акції Ziff Davis на початку торгів зросли більш ніж на 60%, тоді як акції Accenture майже не змінилися.

Реклама

Реклама

Підрозділ Connectivity сформувався завдяки низці придбань, зокрема Ookla, яку Ziff Davis купила у 2014 році за 15 млн доларів, та RootMetrics у 2016 році. На тлі глобального розгортання мереж 5G і зростання попиту на інтернет-трафік під час пандемії цей бізнес активно розвивався і торік приніс компанії 231 млн доларів доходу, що становить близько 16% від загального виторгу Ziff Davis.

У компанії Accenture заявили, що придбання портфеля Ookla дозволить надавати комплексні сервіси мережевої аналітики, необхідні для трансформації на основі штучного інтелекту.

Очікується, що угоду буде завершено протягом найближчих місяців. До цього часу Ziff Davis продовжить керувати підрозділом Connectivity.