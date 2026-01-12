У Львові вперше в Україні запустили пілотний 5G: які міста на черзі

У Львові розпочали пілотний запуск мережі 5G — уперше в Україні. Після завершення тестування технологію планують запровадити й в інших містах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пілотний запуск 5G у Львові передбачає швидкість передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента. Місто обрали для тестування як технологічну платформу через один із найвищих в Україні показників проникнення 5G-ready смартфонів. Наразі у Львові збудовано понад 20 базових станцій 5G.

Реклама

Реклама

Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та за умови успішного тестування технології пілот планують масштабувати. У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що сферу електронних комунікацій визначили пріоритетною з моменту створення відомства. Повноцінний запуск 5G планували ще у 2022 році, однак через повномасштабну війну його відклали з міркувань безпеки. Запуск пілоту став результатом співпраці держави, бізнесу та військових.