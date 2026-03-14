        Нетаньягу хоче обговорити із Зеленським досвід України у перехопленні іранських дронів

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 20:08
        Збиття іранського дрона «Шахед» / Колаж: Віталій Солоний/АрміяInform
        Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Розмова може стосуватися досвіду України у перехопленні іранських безпілотників.

        Про це повідомляє Ynet.

        Зазначається, що ініціатива Ізраїлю пов’язана з великим досвідом України у перехопленні безпілотників іранського виробництва. У Єрусалимі розглядають можливість ізраїльсько-української співпраці у цьому питанні.

        Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит було передано.

        За його словами, через складний графік сторін розмова поки що не відбулася, однак її можуть провести на початку наступного тижня.


