Нетаньягу хоче обговорити із Зеленським досвід України у перехопленні іранських дронів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Розмова може стосуватися досвіду України у перехопленні іранських безпілотників.

Про це повідомляє Ynet.

Зазначається, що ініціатива Ізраїлю пов’язана з великим досвідом України у перехопленні безпілотників іранського виробництва. У Єрусалимі розглядають можливість ізраїльсько-української співпраці у цьому питанні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит було передано.

За його словами, через складний графік сторін розмова поки що не відбулася, однак її можуть провести на початку наступного тижня.