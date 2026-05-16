Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та пунктів управління РФ

Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів, зокрема по пунктах управління та місцях зосередження живої сили. У Генштабі також уточнили наслідки удару по Рязанському нафтопереробному заводу в РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, протягом 15 травня та в ніч на 16 травня українські підрозділи уразили пункт управління російських військ у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління безпілотниками противника у Графському.

Крім того, ударів завдали по ангару з військовою технікою у Селидовому, складу матеріально-технічних засобів у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу окупантів у Привіллі на Херсонщині.

Також Сили оборони атакували райони зосередження живої сили російських військ у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, а також у Любимівці Запорізької області та інших населених пунктах.

У Генштабі окремо уточнили результати удару по Рязанському НПЗ у ніч на 15 травня.

За даними військових, на підприємстві пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а також установку гідроочищення дизельного пального.

У Генштабі наголосили, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ та використовується для забезпечення паливом російських окупаційних військ.