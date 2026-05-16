        Події

        Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та пунктів управління РФ

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 19:05
        читать на русском →
        Українські військові уразили об’єкти окупантів на Донеччині, Луганщині та в РФ. Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ
        Українські військові уразили об’єкти окупантів на Донеччині, Луганщині та в РФ. Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

        Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів, зокрема по пунктах управління та місцях зосередження живої сили. У Генштабі також уточнили наслідки удару по Рязанському нафтопереробному заводу в РФ.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними військових, протягом 15 травня та в ніч на 16 травня українські підрозділи уразили пункт управління російських військ у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління безпілотниками противника у Графському.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, ударів завдали по ангару з військовою технікою у Селидовому, складу матеріально-технічних засобів у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу окупантів у Привіллі на Херсонщині.

        Також Сили оборони атакували райони зосередження живої сили російських військ у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, а також у Любимівці Запорізької області та інших населених пунктах.

        У Генштабі окремо уточнили результати удару по Рязанському НПЗ у ніч на 15 травня.

        За даними військових, на підприємстві пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а також установку гідроочищення дизельного пального.

        У Генштабі наголосили, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ та використовується для забезпечення паливом російських окупаційних військ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov