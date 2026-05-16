        Дрони атакували хімзавод у Невинномиську

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 10:00
        Пожежа на хімічному заводі «Азот» у Невинномиську / Скриншот відео
        У місті Невинномиськ Ставропольського краю в ніч на 16 травня після серії вибухів сталася пожежа на хімічному комбінаті «Азот», повідомляють моніторингові Telegram-канали.

        Exilenova+ опублікував відео, які, як стверджується, зняли очевидці пожежі. Telegram-канал Astra верифікував ці ролики.

        Місцева влада повідомляла, що вночі російська ППО відбила наліт українських безпілотників поблизу Невинномиська. Однак, за словами губернатора Володимира Владимирова, постраждалих і руйнувань на землі внаслідок атаки немає.

        За час повномасштабної війни це щонайменше шоста атака на підприємство, продукцію якого, серед іншого, використовують для створення артилерійських снарядів.

        У Татарстані в ніч на 16 травня сталася велика пожежа на заводі з переробки пластику в Набережних Челнах, повідомила мерія. Загиблих і постраждалих, за даними влади, немає.

        Судячи з відео, над містом видно стовп чорного диму. Загоряння вже локалізували. Раніше в республіці оголосили про небезпеку атаки безпілотників, однак моніторингові пабліки, а також російські Telegram-канали, близькі до силовиків, не пов’язують пожежу з атакою.

        Загалом за ніч, як відзвітувало Міноборони РФ, російська ППО знешкодила 138 безпілотників над територією РФ та анексованим Кримом.


