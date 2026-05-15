        У Чорнобильській зоні понад добу гасять пожежу після атаки російських БпЛА

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 20:17
        Задимлення у лісі у Зоні відчуження / Фото: Чорнобильський заповідник
        14 травня внаслідок масованої атаки російських безпілотників “Герань-2” виникли нові осередки займання у Чорнобильській зоні.

        Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.

        За даними ДСНС України, вогонь охопив понад 80 гектарів території. Внаслідок обстрілу загорілися лісова підстилка та сухостій.

        Роботи з ліквідації пожежі тривають одразу на трьох локаціях.

        “Розповсюдженню вогню сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру”, – йдеться в повідомленні.

        До гасіння пожеж залучили 148 рятувальників.

        Наслідки обстрілу РФ у Зоні відчуження / Фото: Чорнобильський заповідник

