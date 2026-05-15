У Чорнобильській зоні понад добу гасять пожежу після атаки російських БпЛА

14 травня внаслідок масованої атаки російських безпілотників “Герань-2” виникли нові осередки займання у Чорнобильській зоні.
Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.
За даними ДСНС України, вогонь охопив понад 80 гектарів території. Внаслідок обстрілу загорілися лісова підстилка та сухостій.
Роботи з ліквідації пожежі тривають одразу на трьох локаціях.
“Розповсюдженню вогню сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру”, – йдеться в повідомленні.
До гасіння пожеж залучили 148 рятувальників.