        Події

        У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік: врятовано трьох дітей

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 09:41
        читать на русском →
        У Салтівському районі Харкова сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхівки / Фото ДСНС
        У Салтівському районі Харкова сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхівки / Фото ДСНС

        У Салтівському районі Харкова вранці 10 травня сталася пожежа у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Про це повідомили в ДСНС.

        Повідомлення про загоряння надійшло о 06:00. На місце події направили два оперативні відділення рятувальників. На момент прибуття бійців ДСНС горіла одна з кімнат квартири на площі 20 квадратних метрів, у будинку спостерігалося сильне задимлення.

        Під час рятувальної операції надзвичайники врятували п’ятьох мешканців, серед яких троє дітей.

        Реклама
        Реклама

        Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка.

        За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov