У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік: врятовано трьох дітей

У Салтівському районі Харкова вранці 10 травня сталася пожежа у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Про це повідомили в ДСНС.

Повідомлення про загоряння надійшло о 06:00. На місце події направили два оперативні відділення рятувальників. На момент прибуття бійців ДСНС горіла одна з кімнат квартири на площі 20 квадратних метрів, у будинку спостерігалося сильне задимлення.

Під час рятувальної операції надзвичайники врятували п’ятьох мешканців, серед яких троє дітей.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі.