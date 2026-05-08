В Україні гасять дев’ять масштабних пожеж на площі понад 2 тисячі гектарів

У ДСНС України повідомили, що станом на зараз у чотирьох областях триває гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад 2 тисячі гектарів. Шість із них уже локалізовані.
Наймасштабніші загоряння зафіксовані у Житомирській, Київській та Чернігівській області. Зокрема, у Поліському природному заповіднику на Житомирщині триває ліквідація лісової пожежі орієнтовною площею 500 гектарів. У ДСНС зазначили, що сильний вітер і висока температура сприяють швидкому поширенню вогню, а ситуацію ускладнює замінування частини територій.
Для розмінування на окремих ділянках залучили саперів ДСНС. Також рятувальники використовують безпілотники та роботизовану техніку.
У Зона відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. За даними рятувальників, вогонь охопив уже 1180 гектарів. Поширенню полум’я сприяє посушлива погода та сильні пориви вітру.
На Рівненська область у Сарненському районі локалізували пожежу лісового масиву площею 90 гектарів.
Водночас у прикордонних районах Чернігівщини триває пожежа лісової підстилки орієнтовною площею 1200 гектарів. Через близькість до кордону, замінування територій та загрозу російських обстрілів техніку й особовий склад ДСНС там наразі не залучають. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню.
Загалом до ліквідації пожеж залучили 379 рятувальників та 99 одиниць техніки. У ДСНС заявили, що ситуація перебуває під контролем.