На Львівщині військовий ТЦК вимагав 15 тисяч доларів за “списання” зі служби

У Львівській області затримали військовослужбовця ТЦК за вимагання 15 тисяч доларів за “допомогу” у списанні зі служби. Для цього чоловік обіцяв організувати фіктивний психіатричний діагноз.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними слідства, 27-річний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Львівщині у званні старшого солдата вимагав 15 тисяч доларів за “допомогу” у списанні зі служби через непридатність.

“За ці кошти він обіцяв організувати для командира відділення однієї з військових частин виготовлення підроблених медичних документів із вигаданим діагнозом психічного захворювання, що мало стати підставою для його виключення з військового обліку”, – розповіли в прокуратурі.

Старший солдат також запевняв, що може впливати на посадовців медичного закладу для ухвалення “потрібного” рішення.

Слідство встановило, що схема передбачала госпіталізацію військового до психіатричного закладу, де йому планували встановити фіктивний діагноз.

Військового затримали безпосередньо після одержання хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки.