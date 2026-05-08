У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину, постраждали двоє людей

У Запоріжжі після конфлікту біля магазину чоловік відкрив вогонь із пістолета. Поранення дістали 17-річний підліток та 33-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

Інформація про стрілянину в Шевченківському районі Запоріжжя надійшла до поліції 7 травня близько 21:00.

Правоохоронці затримали стрільця неподалік місця події. До прибуття наряду його встиг зупинити оперативник карного розшуку, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину та утримував чоловіка до приїзду інших поліцейських.

За даними поліції, стрільцем виявився військовослужбовець 1983 року народження.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник у місцевому магазині.

“Чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців. Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано”, — розповіли в поліції.

Стрільця затримали за ст. 208 КПК України. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство.