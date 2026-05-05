Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 12 — Федоров

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, внаслідок атаки російські війська обірвали життя 12 людей. Він також висловив співчуття рідним загиблих.
Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватися.
Внаслідок атаки КАБами по Запоріжжю виникли пожежі — горіли автомобілі, магазин і підприємство. Також пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.