Україна та Бахрейн можуть укласти Drone Deal: деталі зустрічі Зеленського з королем Бахрейну

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Манами зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки, оборони та розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомили в Офісі президента. Це перший візит Зеленського до Бахрейну та перша зустріч лідерів двох країн з 2003 року.

Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема удари з Ірану по Бахрейну та іншим країнам, а також ситуацію навколо Ормузької протоки.

Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичні зусилля для досягнення миру та контакти з партнерами. Він заявив про готовність України до переговорів у тристоронньому форматі.

Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпеки та оборони. Зеленський наголосив, що Україна майже щодня зазнає подібних ударів і має досвід повномасштабного захисту.

Президент зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою та допомагати у посиленні захисту. Також він запропонував укласти Drone Deal і розширити співпрацю між країнами.

Крім того, сторони обговорили розвиток економічних відносин, співпрацю в аграрній сфері, відкриття посольств та можливе запровадження безвізового режиму.