Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єрами Норвегії, Фінляндії, Британії та Чехії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Єревана провів низку зустрічей із прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Основними темами стали оборонна підтримка, посилення ППО, енергетика та євроінтеграція.

Про це повідомив глава держави. Під час переговорів із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере Зеленський подякував за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів і наголосив на важливості її своєчасного фінансування на тлі російських балістичних ударів.

Сторони також обговорили стратегічне партнерство, зокрема формат Drone Deal, співпрацю в оборонній сфері та посилення протиповітряної оборони. Окремо йшлося про енергетичну підтримку України та потреби в природному газі на наступну зиму.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо Зеленський відзначив рішення про виділення додаткових 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Обговорювалися пріоритети у зміцненні ППО та можливість укладення двосторонньої угоди у форматі Drone Deal.

Також сторони торкнулися євроінтеграції України, зокрема можливості відкриття переговорних кластерів.

На переговорах із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером йшлося про подальшу оборонну підтримку, внески до програми PURL та боротьбу з російським «тіньовим флотом». Зеленський наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру.

Окрему увагу приділили координації зусиль Європи у створенні спільної системи протиповітряної оборони, а також підтримці енергетичного сектору України.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин і подальші кроки на шляху до членства України в ЄС.

Зеленський подякував партнерам за підтримку України на тлі повномасштабної війни.