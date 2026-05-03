У банках дитячого пюре HiPP знайшли щурячу отруту: є затриманий

В Австрії затримали 39-річного чоловіка у справі про виявлення щурячої отрути в банках із дитячим харчуванням HiPP. Розслідування триває.

Про це повідомляє BBC. Два тижні тому в землі Бургенланд виявили отруту в банці морквяно-картопляного пюре, після чого компанія відкликала всю лінійку продукції.

Загалом у Австрії, Чехії та Словаччині вилучили п’ять забруднених банок, які не встигли потрапити до споживачів.

За даними ЗМІ, 27 березня компанія отримала електронного листа з вимогою сплатити 2 мільйони євро протягом шести днів. Однак повідомлення виявили із запізненням, оскільки поштову скриньку перевіряють раз на кілька тижнів.

Про затримання підозрюваного повідомила поліція Бургенланду. Деталі щодо його особи та обставин арешту не розголошують.

Влада попереджає, що щонайменше одна отруєна банка може залишатися в обігу. Споживачів закликають звертати увагу на пошкоджені або відкриті кришки, відсутність захисної пломби, незвичний запах, а також на білу наклейку з червоним колом на дні банки.

Батькам радять звернутися до лікаря, якщо у дітей, які вживали цю продукцію, з’явилися симптоми, такі як кровотечі, сильна слабкість або блідість.