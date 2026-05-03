Над Землею пройде зорепад Ета-Аквариди: до 50 метеорів на годину

Метеорний потік Ета-Аквариди, пов’язаний із кометою Галлея, досягне піку в ніч із 5 на 6 травня. Найкращий час для спостереження — перед світанком 6 травня, коли радіант буде найвище в небі.

Ілюстрація, що зображує радіант метеорного потоку Ета-Аквариди в передсвітанкові години 5 травня / Автор зображення: Future/Дейзі Добрієвич

Про це повідомляє Space. Потік активний із 19 квітня до 28 травня, а максимальна інтенсивність може становити до 50 метеорів на годину за ідеальних умов.

Цього року спостереження ускладнить яскравий спадний Місяць, світло якого може “заглушити” слабші метеори.

Ета-Аквариди утворюються з уламків комети Галлея і вважаються одним із потужних метеорних потоків. Найкраще їх видно в Південній півкулі або поблизу екватора, однак у північних широтах також можна побачити від 10 до 30 метеорів на годину.

Метеори рухаються зі швидкістю близько 66 км/с і, з точки зору спостерігача, “вилітають” із сузір’я Водолія.

Для найкращого спостереження радять обирати темні місця, уникати штучного освітлення та дати очам адаптуватися до темряви щонайменше 30 хвилин. Спеціальне обладнання не потрібне — достатньо відкритого неба та терпіння.