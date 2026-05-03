        Рубіо став діджеєм на сімейному весіллі: відео з’явилося в мережі

        Сергій Бордовський
        3 Травня 2026 15:03
        Державний секретар США Марко Рубіо на вихідних виступив у ролі діджея, зігравши сет на сімейному весіллі. Відео з події опублікували у соцмережах.

        Відео у мережі X виклав заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно. У дописі він написав, що держсекретар «також діджеїть на весіллях» і показав його під час виступу.

        На оприлюднених кадрах Рубіо стоїть за діджейським пультом і керує музикою на святкуванні.


