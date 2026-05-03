Рубіо став діджеєм на сімейному весіллі: відео з’явилося в мережі

Державний секретар США Марко Рубіо на вихідних виступив у ролі діджея, зігравши сет на сімейному весіллі. Відео з події опублікували у соцмережах.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Відео у мережі X виклав заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно. У дописі він написав, що держсекретар «також діджеїть на весіллях» і показав його під час виступу.

На оприлюднених кадрах Рубіо стоїть за діджейським пультом і керує музикою на святкуванні.