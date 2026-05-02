FT: США попередили Європу про затримки з постачанням зброї і це погана новина для Києва

Пентагон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, що значно затримає постачання американської зброї, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Дев’ять співрозмовників видання розповіли, що представники Пентагону повідомили Європі про можливі серйозні затримки з постачанням кількох ракетних систем. Двоє джерел додали, що такі переговори також велися з країнами Азії.

Financial Times пише, що це «погана новина для України на тлі побоювань щодо підтримки з боку США». Затримки торкнуться постачання боєприпасів для ракетних систем HIMARS і NASAMS, які Україна використовує у війні з Росією.

Високопоставлений український чиновник заявив, що постачання американської зброї для Києва затримуються з початку війни з Іраном. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що через затримки з постачанням пускові установки Patriot інколи залишалися порожніми під час ударів російських військ.

Пентагон заявив виданню, що «ретельно оцінює нові запити на обладнання від партнерів, а також чинні випадки передачі озброєння», щоб вони відповідали оперативним потребам.

Президент США Дональд Трамп заявив 1 травня, що США не мають проблем із запасами зброї: «У нас є запаси по всьому світу, і ми можемо їх використовувати, якщо знадобиться».

Експерти з безпеки зазначили, що союзникам США в Азії, зокрема Японії та Південній Кореї, також варто готуватися до затримок у постачанні американської зброї.

США під час війни з Іраном використали значний обсяг озброєння, через що американським військовим довелося перекидати його з інших регіонів, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону. Як пише Financial Times, через війну з Іраном посилилися побоювання, чи достатньо у США запасів зброї для стримування Китаю або перемоги над китайською армією у разі потенційного конфлікту навколо Тайваню.