Зеленський: Україна готує експорт зброї та спрощення дозволів для оборонної галузі

Україна готує рішення для забезпечення оборони достатнім фінансовим ресурсом, зокрема за рахунок експорту вітчизняної зброї. Українські військові матимуть першочергове право на необхідне озброєння, а надлишок виробництва буде спрямований на експорт.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 квітня.

Зеленський повідомив, що Україна має значні виробничі можливості у сфері оборонної промисловості, а за окремими напрямами виробництва профіцит спроможностей уже становить 50%.

За його словами, експорт української зброї стане реальністю, однак військові завжди матимуть пріоритет. Спочатку ЗСУ отримуватимуть необхідний обсяг озброєння, а понад цей обсяг продукція може бути спрямована на зовнішні ринки.

“Доручив МЗС України разом з нашими розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт нашої зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором. Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї”, – сказав Зеленський.

Уряд разом із РНБО та спецслужбами готує спрощення бюрократичних процедур і умов роботи в Україні зі збереженням необхідного експортного контролю. Також, за словами Зеленського, потрібні автоматичні дозволи на експорт, щоб час їх отримання був чітким і не створював умов для корупції.

Окремо президент згадав формат співпраці з партнерами Drone Deals, який уже працює з країнами Близького Сходу та Затоки, Європи та Кавказу. Пропозиція також передана американським партнерам. Йдеться про дрони, оборонні системи та інші види зброї, необхідні для захисту в повітрі, на землі та на морі. Зеленський наголосив, що умови мають бути вигідними для України, а кошти від експорту повинні спрямовуватися на оборону.