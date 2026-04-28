Пентагон уклав контракт із Google на використання штучного інтелекту у військових цілях

Компанія Google підписала угоду з Міністерством оборони США про використання своїх моделей штучного інтелекту для засекреченої роботи. Таким чином компанія приєдналася до OpenAI та xAI, які також мають подібні контракти з Пентагоном.

Про це пише Reuters.

Угода дозволяє Пентагону використовувати штучний інтелект Google для “будь-якої законної урядової мети”. При цьому використання нейромереж не передбачає масового внутрішнього стеження або створення повністю автономної зброї без участі людини. Згідно з умовами контракту, Google має допомагати уряду в налаштуванні параметрів безпеки та фільтрів ШІ. Водночас угода не надає Google права контролювати або блокувати законні оперативні рішення уряду.

У 2025 році Пентагон уклав угоди на суму до 200 мільйонів доларів кожна з великими лабораторіями штучного інтелекту, серед яких Anthropic, OpenAI та Google.

Раніше Reuters повідомляло, що Пентагон наполягав на тому, щоб провідні компанії ШІ, зокрема OpenAI та Anthropic, зробили свої інструменти доступними у засекречених мережах без стандартних обмежень для користувачів.

Міністерство оборони США, яке президент Дональд Трамп перейменував на Міністерство війни, відмовилося коментувати цю інформацію.

У Google заявили, що підтримують урядові агентства як у засекречених, так і в незасекречених проєктах, і залишаються відданими принципу, що ШІ не повинен використовуватися для внутрішнього масового стеження або автономної зброї без належного контролю з боку людей.