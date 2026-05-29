Навроцький хоче забрати у Зеленського Орден Білого Орла через присвоєння українському підрозділу імені “Героїв УПА”

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запропонував розглянути питання про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному з підрозділів української армії імені “Героїв УПА”.

Про це повідомляє Onet.

8 червня відбудеться засідання Капітули Ордену Білого Орла, на якому Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.

Польський президент розкритикував рішення Зеленського щодо присвоєння підрозділу назви “Героїв УПА”, назвав його “найкращим матеріалом та киснем для російської пропаганди” та заявив, що воно свідчить про розбіжності між Польщею та Україною в оцінці діяльності УПА.

28 травня Володимир Зеленський присвоїв елітному Окремому центру спеціальних операцій “Північ” почесне ім’я “Героїв Української Повстанської Армії”.

Указом зазначено, що рішення ухвалене “з метою відновлення історичних традицій національного війська” та з урахуванням заслуг підрозділу під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Нагадаємо, Орден Білого Орла Володимир Зеленський отримав у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Водночас, згідно з польським законодавством, рішення про позбавлення нагороди потребує контрасигнації прем’єр-міністра Польщі.