Після корупційного скандалу в БЕБ відбулися кадрові зміни у Київській області

У Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Київській області відбулися кадрові та організаційні зміни після викриття двох співробітників, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. У відомстві також заявили про намір посилити механізми внутрішнього контролю.

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

За його словами, рішення ухвалили після подій, пов’язаних із викриттям фактів імовірного одержання хабарів двома співробітниками БЕБ.

«Коли хтось вирішує переплутати державну службу з “вирішенням питань”, відповідальність несуть не лише виконавці. Висновки робимо швидко», – зазначив Цивінський.

Директор БЕБ також наголосив на необхідності посилення внутрішнього контролю у відомстві. За його словами, під час трансформації Бюро було виявлено законодавчу проблему, яка обмежує можливості підрозділу внутрішнього контролю щодо виявлення та документування корупційних проявів усередині структури.

Йдеться про неврегульованість між Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» та Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Цивінський повідомив, що спільно з профільним комітетом Верховної Ради вже підготовлено необхідні законодавчі зміни. Вони отримали підтримку комітету та очікують остаточного ухвалення.

Наразі частину функцій із виявлення корупційних правопорушень виконують інші правоохоронні органи. Водночас у БЕБ працюють над тим, щоб підрозділи внутрішнього контролю отримали всі необхідні законні інструменти для своєчасного виявлення та припинення таких порушень.

«Будемо не лише реагувати на корупцію, а й працювати на випередження. Ми будуємо модель, у якій корупційні ризики виявляються та припиняються ще до того, як стають кримінальними провадженнями», – заявив директор БЕБ.

У відомстві додали, що процес очищення системи триває.