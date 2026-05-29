НАБУ і САП завершили розслідування справи про конвертаційний центр із 200 фірмами та збитками у 147 млн грн

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо діяльності конвертаційного центру, через який державний бюджет недоотримав понад 147 млн грн податків. Серед підозрюваних — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України, заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області та ще дев’ять осіб.

Про це повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр, залучивши понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів.

Схема полягала в оформленні фіктивних податкових накладних на нібито поставлені товари або надані послуги для реального бізнесу. Після реєстрації таких документів у Єдиному реєстрі податкових накладних підприємства використовували їх для зменшення своїх податкових зобов’язань.

У НАБУ стверджують, що тодішній виконувач обов’язків голови ДПС сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію із зупинення реєстрації податкових накладних, за неправомірну вигоду забезпечувала ухвалення рішень на користь підконтрольних схемі компаній.

У САП зазначають, що діяльність угруповання стала можливою через систематичне зловживання службовим становищем посадовцями податкових органів та підкуп окремих службових осіб.

За даними слідства, злочинна організація використовувала віддалені сервери за кордоном, VPN-сервіси для приховування IP-адрес, іноземні номери мобільного зв’язку та інші засоби конспірації. Також детективи виявили та розшифрували облік неправомірної вигоди, який вели учасники схеми.

Загалом у жовтні 2025 року про підозру повідомили 11 особам: двом службовцям податкових органів, шістьом учасникам злочинної організації та трьом представникам підприємства, яке, за версією слідства, не сплатило податки внаслідок взаємодії з конвертаційним центром.

Дії фігурантів кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, ухилення від сплати податків, зловживання владою, одержання та надання неправомірної вигоди.

Наразі стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Розслідування здійснювали детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів САП.